На Алтае выросло количество отравившихся медвежатиной

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В больницу с трихинеллёзом попали 11 жителей Алтая, все они ели вяленую медвежатину; среди госпитализированных много охотников.

На Алтае 11 человек госпитализированы с диагнозом «трихинеллёз», все заражённые ели вяленое мясо медведя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что среди госпитализированных много охотников, в том числе – на медведей. Выяснилось, что люди отравились из-за недостаточной термической обработки мяса.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в пищу можно употреблять только мясо, прошедшее ветеринарный контроль.

Напомним, 7 июля в Турочакском районе Республики Алтай 10 человек заболели трихинеллёзом.