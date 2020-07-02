На Алтае выросло количество отравившихся медвежатиной
Фото с сайта pixabay.com
В больницу с трихинеллёзом попали 11 жителей Алтая, все они ели вяленую медвежатину; среди госпитализированных много охотников.
На Алтае 11 человек госпитализированы с диагнозом «трихинеллёз», все заражённые ели вяленое мясо медведя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что среди госпитализированных много охотников, в том числе – на медведей. Выяснилось, что люди отравились из-за недостаточной термической обработки мяса.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в пищу можно употреблять только мясо, прошедшее ветеринарный контроль.
Напомним, 7 июля в Турочакском районе Республики Алтай 10 человек заболели трихинеллёзом.
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