Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

На Алтае выросло количество отравившихся медвежатиной

сегодня 20:01

Фото с сайта pixabay.com

В больницу с трихинеллёзом попали 11 жителей Алтая, все они ели вяленую медвежатину; среди госпитализированных много охотников.

На Алтае 11 человек госпитализированы с диагнозом «трихинеллёз», все заражённые ели вяленое мясо медведя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что среди госпитализированных много охотников, в том числе – на медведей. Выяснилось, что люди отравились из-за недостаточной термической обработки мяса.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в пищу можно употреблять только мясо, прошедшее ветеринарный контроль.

Напомним, 7 июля в Турочакском районе Республики Алтай 10 человек заболели трихинеллёзом.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

Республика Алтай

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

465899
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
220148
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
207737
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170997
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
108087
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
83232
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
61545
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей