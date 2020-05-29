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Надбавка к пенсии после 80 лет: срок начала выплаты предлагают перенести

сегодня 09:49

Фото с сайта pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет; сейчас «надбавку за старость» получают после 80 лет.

Текст документа размещён в электронной базе данных нижней палаты.

Предлагается выплачивать повышенную фиксированную выплату в размере 100 % (сейчас – 4 982 рубля 90 копеек в месяц) к страховой пенсии лицам, достигшим 75 лет. Согласно действующей норме, такая надбавка устанавливается с 80 лет.

«Настоящий проект федерального закона будет способствовать повышению уровня жизни граждан, достигших 75 лет, снижению социальной напряжённости за счет установления повышенных гарантий для указанной группы граждан», – указывается в пояснительной записке.

Кстати, накануне правительство не поддержало инициативу из-за повышения бюджетных расходов на её реализацию.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал об условиях досрочной пенсии по стажу работы для женщин и мужчин.

Автор:
Олеся Сметанникова

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пенсия

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