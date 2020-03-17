Назван самый красивый мальчик России

Фото: mostbeautyboy.ru/Pixabay

Подросток из Сызрани стал самым красивым в России; юный победитель с раннего детства занимается творчеством.

Матвей Чибилькаев из Сызрани стал победителем всероссийского онлайн-конкурса. 13-летний подросток признан самым красивым мальчиком в России. Он смог обойти больше 44 тысяч конкурентов.



Как сообщает sova.info, Матвей с самого детства увлекается хореографией. К своим годам он может похвастаться наградами международных конкурсов.

Также мальчик любит битбоксить и снимать музыкальные клипы. В будущем юный сызранец мечтает свою жизнь связать с творчеством.

Напомним, в марте в Бердске прошёл конкурс красоты для замужних женщин.