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Назван самый красивый мальчик России

сегодня 03:11

Фото: mostbeautyboy.ru/Pixabay

Подросток из Сызрани стал самым красивым в России; юный победитель с раннего детства занимается творчеством.

Матвей Чибилькаев из Сызрани стал победителем всероссийского онлайн-конкурса. 13-летний подросток признан самым красивым мальчиком в России. Он смог обойти больше 44 тысяч конкурентов.

Как сообщает sova.info, Матвей с самого детства увлекается хореографией. К своим годам он может похвастаться наградами международных конкурсов.

Также мальчик любит битбоксить и снимать музыкальные клипы. В будущем юный сызранец мечтает свою жизнь связать с творчеством.

Напомним, в марте в Бердске прошёл конкурс красоты для замужних женщин.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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