Назван самый красивый мальчик России
Фото: mostbeautyboy.ru/Pixabay
Подросток из Сызрани стал самым красивым в России; юный победитель с раннего детства занимается творчеством.
Матвей Чибилькаев из Сызрани стал победителем всероссийского онлайн-конкурса. 13-летний подросток признан самым красивым мальчиком в России. Он смог обойти больше 44 тысяч конкурентов.
Как сообщает sova.info, Матвей с самого детства увлекается хореографией. К своим годам он может похвастаться наградами международных конкурсов.
Также мальчик любит битбоксить и снимать музыкальные клипы. В будущем юный сызранец мечтает свою жизнь связать с творчеством.
Напомним, в марте в Бердске прошёл конкурс красоты для замужних женщин.
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