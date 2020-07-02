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Названа самая большая зарплата главврача в Новосибирской области

сегодня 13:29

Фото ТАСС и правительства НСО

Главный врач инфекционной больницы № 1 стала самым высокооплачиваемым медиком в 2019 году; инфекционисты всегда на передовой.

По данным минздрава Новосибирской области главный врач ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1» Лариса Позднякова в 2019 году ежемесячно зарабатывала по 200,5 тысячи рублей.

Её зам по медчасти Яна Ульянова получала 153 тысячи, а главный бухгалтер Юлия Василюк – 143.

Заместитель Поздняковой по экономическим вопросам Лариса Евдокимова получила зарплату в 119 тысяч в месяц.

Ниже всех из руководства оказалась зарплата зама по клинико-экспертной работе. Лариса Вовней зарабатывала 93 тысячи, что даже меньше заработка зама по хозчасти: Руслан Робакидзе получал 96 тысяч.

Напомним, стала известна зарплата главврача Бердской ЦГБ.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

1

Теги

врачи
зарплата
Новосибирск

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