Ни хвоста, ни чешуи: где отдохнуть и порыбачить вблизи Новосибирска

Фото fishingsib и из открытых источников

Куда поехать порыбачить, чтобы недалеко и с толком; Сиб.фм подготовил для вас несколько интересных вариантов.

Ни один бывалый рыбак никогда не выдаст своё рыбное место. Одни любят рыбалку на озёрах, другие на море, третьи предпочитают реки. И того, и другого в Новосибирской области хватает. Рассказываем про варианты, которые нам показались самыми интересными: чтоб недалеко и недорого.

«Озеро Глухое»

Озеро Глухое на Колыванском шоссе, пожалуй, самое ближайшее из рыбных мест, не считая Оби, конечно. Водоём платный. Цены – от 600 рублей. Добраться можно на авто и общественном транспорте. В уловах – плотва, карась, сазан, окунь, щука. Инфраструктура почти полностью отсутствует. Собираетесь не просто порыбачить, но и покупаться? Имейте в виду, с этого года услуга стала платной. За купание просят 50 рублей с человека.









«Глубокое озеро»

Находится в районе Северного объезда. От Пашино – 29 километров. Рыбалка на водоёме круглогодичная. Ловятся щука, сазан, окунь, карась и раки.

Отзывы об этом озере в интернете противоречивые. Но, как написал один из подписчиков паблика fishingsib, пока не проверишь, не узнаешь.

«Рыба в озере есть. Лично видел греющиеся на солнце как стаи, так и единичные особи сазана и белого амура. Видел миллиарды малька. Окуня, судя по всему, в озере хватает, щука тоже есть», – написал автор.









Также подписчики отмечают, что это прекрасное место для отдыха с семьёй в тёплую погоду.

«Аккуратные полянки со скошенной травой, столики, мангалы. Администрация приветливая», – пишут рыбаки.

«75 километр»

Карповые пруды на территории Мошковского района. Их знают, наверное, все любители рыбалки. Здесь есть карп простой, карп зеркальный, толстолобик, белый амур, карась и щука.

Стоимость дневной рыбалки – 1000 рублей. За эти деньги можно наловить 7 килограммов карповых, щуки и карася.











Как добраться: вся дорога от Новосибирска до водоёма по асфальту и составляет около 70 километров. Проезжаете Мочище – Сокур – Мошково до указателя километража 75 км, за ним на перекрёстке сворачиваете направо. 600 метров, и вы на водоёме.

Места для рыбалки оборудованы мостиками. Для отдыха есть уютные домики, беседки с мангалом.

«Сузунская заимка»

Пожалуй, одна из самых продвинутых рыбацких баз отдыха в Новосибирской области. Здесь предлагаются двух-, трёх- и четырёхместные номера. База расположена в Сузунском районе. Далеко, но пока доедете, ещё и на красоты полюбуетесь.

Для приготовления пищи предусмотрена удобная кухня, оборудованная всем необходимым инвентарём и посудой, есть костровая площадка, стоянка для авто, прокат моторных лодок.









Ловля рыбы на Оби. А здесь – всё зависит от удачи и умения – поймать можно от окуня до стерляди и даже осётра. Последних придётся отпустить, рыба занесена в Красную книгу.

Отдых на этой базе обойдётся в две тысячи за двухместный номер, плюс 1,5 за прокат лодки.

«Домик у моря»

Эта услуга в последнее время пользуется у рыбаков огромной популярностью. Домики, как правило, сдают на берегу Обского водохранилища. За сутки с двоих 1500 рублей + 500 за баню.

В стоимость входят услуги гида, который знает рыбные места, и прокат лодки. За дополнительную плату вам даже снимут самые яркие моменты рыбалки.

Ну а если хочется в одиночку, да на бережок... Выбирайте бесплатные водоёмы. Их в Новосибирской области тоже предостаточно. И, как говорится, ни хвоста вам, ни чешуи.