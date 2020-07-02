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Никакой принудиловки: в Минздраве рассказали, кому поставят вакцину от коронавируса

сегодня 08:55

ФОТО PIXABAY.COM

Вакцинация от коронавируса в России будет проходит в добровольном порядке; в Минздраве уверены, что желающих обезопасить себя от заражения достаточно.

Прививки от коронавируса в России будут ставить по желанию граждан. О добровольности вакцинации в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, за время пандемии число сторонников вакцинации в стране выросло.

"Потому-то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации", — сказал он.

Разработка вакцины от коронавируса сейчас продолжается, 17 из созданных вакцин признаны перспективными.

Напомним, ранее руководитель минздрава Новосибирской области заявил об увеличении вдвое объёмом проводимого тестирования на коронавирус.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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