Никакой принудиловки: в Минздраве рассказали, кому поставят вакцину от коронавируса
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Вакцинация от коронавируса в России будет проходит в добровольном порядке; в Минздраве уверены, что желающих обезопасить себя от заражения достаточно.
Прививки от коронавируса в России будут ставить по желанию граждан. О добровольности вакцинации в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, за время пандемии число сторонников вакцинации в стране выросло.
"Потому-то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации", — сказал он.
Разработка вакцины от коронавируса сейчас продолжается, 17 из созданных вакцин признаны перспективными.
Напомним, ранее руководитель минздрава Новосибирской области заявил об увеличении вдвое объёмом проводимого тестирования на коронавирус.
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