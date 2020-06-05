Новую дорогу строят в Новосибирской области по нацпроекту

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Новая региональная автодорога будет построена в Коченёвском районе в рамках нацпроекта; транзитный транспорт сможет выезжать на федеральную трассу, минуя р.п. Коченёво.

Региональная дорога протяженностью 1,4 км, которая выведет транспорт на федеральную трассу, строится в Коченёвском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить работы планируют к 30 октября 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«После реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-254 в Коченёвском районе был ограничен прямой выезд транзитного транспорта из р.п. Коченёво. Чтобы исправить ситуацию, в 2018 году сделали корректировку проектной документации на строительство автодороги «М-51» – Коченёво», и уже в этом году подрядчик приступил к работам в рамках нацпроекта», – рассказывает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий.

Замминистра отметил, что дорога необходима для того, чтобы транзитный транспорт выезжал на федеральную трассу Р-254, минуя р.п. Коченёво, а также для оптимизации пассажирских перевозок.

На объекте уже выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна, водопропускной трубы, произведено укрепление русел и откосов земляного полотна, устройство подстилающего слоя дорожной одежды и щебеночного основания. Работы выполняются подрядной организацией ОАО «Новосибирскавтодор», цена контракта — почти 81,9 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 30 октября этого года.

Ставицкий положительно оценил темпы выполнения подготовительных работ. С начала года работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» развёрнуты на 78 объектах из 92, из них завершены на 19 объектах.

«В целом, дорожные работы в рамках нацпроекта ведутся в штатном режиме. На днях губернатор Андрей Травников поручил нашему министерству обеспечить жёсткий контроль качества дорожных работ как по федеральным, так и по региональным проектам. Мы усилим это направление работы, увеличим количество проверок подрядчиков, поскольку от качества выполненных работ зависит безопасность движения по дороге», – отметил он.

Напомним, что общая протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог в регионе в рамках национального проекта в этом году составит 179,8 км, а объем финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть (Новосибирская область)» – 4 млрд 662,7 млн рублей. Из них 1 млрд 490 млн рублей – средства федерального бюджета, 2 млрд 394,4 млн рублей выделит областной бюджет и 778,3 млн рублей – городской.

Напомним, по нацпроекту в этом году ремонтируют и Бердское шоссе.