"Отец спал пьяным": трагические истории новосибирских детей, выпавших из окна из-за москитных сеток

Фото с сайта pixabay.com, Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сезон открытых окон в Новосибирской области – самое опасное время для молодых родителей; стоит отвлечься на пару минут, как ребёнок уже забрался на подоконник.

Пожалуй, ни одно лето не обходится в Новосибирской области без трагедий с участием детей – малыши падают из открытых в жару окон. В большинстве случаев такие истории заканчиваются следственной проверкой и не доходят до суда. Главным наказанием для родителей становится чувство вины за смерть или тяжёлые травмы собственного ребёнка.

Операция длилась три часа

История двухлетней девочки из Новосибирска, которая 22 апреля облокотилась на москитную сетку выпала из окна 8 этажа, потрясла многих. Малышка не просто выжила, но и смогла вернуться домой. Правда, её спасение стоило врачам огромных усилий, а родителям – бесконечных молитв.

В региональном минздраве рассказали, что за жизнь девочки боролась бригада хирургов, травматологов, челюстно-лицевых хирургов, реаниматологов-анестезиологов, трансфузиологов.

Операция длилась почти 3 часа, после которых малышку подключили к аппарату ИВЛ.

Несколько дней она провела в реанимации, прежде чем медики решились делать какие-либо оптимистичные прогнозы.

Ещё спустя несколько дней девочку перевели в обычную палату, где она могла смотреть мультики и постепенно приходить в себя после пережитого шока. Юной сибирячке ещё предстоит долгая реабилитация – травмы были очень серьёзными – тем не менее, её выписали домой.

Выжить после падения с высоты смогла ещё одна двухлетняя девочка: она выпала из окна квартиры на 5-м этаже дома в Ленинском районе Новосибирска. По словам спасателей, которые транспортировали пострадавшую в карету скорой помощи,

малышке крупно повезло – она приземлилась прямо на крышу магазина, достигающего почти третьего этажа дома.

На месте врачи диагностировали повреждение костей таза и ноги. На специальном щите пострадавшую эвакуировали через окно одной из квартир, а затем – в автомобиль медиков.

А вот история 5-летнего мальчика, который 5 июля выпал из окна общежития в Центральном районе Новосибирска, закончилась трагически. От полученных при падении с высоты 7-го этажа травм он скончался.

Один сценарий

У всех этих историй – одинаковый сценарий. Взрослым достаточно отвлечься на пару минут, чтобы дети успели забраться на подоконник и оказаться у страшной черты. Всего одно движение, и москитная сетка, которую ребёнок воспринимает как надёжный ограничитель, падает наружу, увлекая за собой любопытного малыша. Нередки и ситуации, когда дети в жару просто играют на подоконниках с открытыми окнами, не подозревая, что любой шаг может стать последним.

По данным мэрии Новосибирска, в 2019 году девять детей в возрасте до пяти лет выпали из окон, трое из них погибли. С начала 2020 года уже выпали семеро, двое погибли.

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Новосибирской области, большинство подобных инцидентов становятся возможными из-за недосмотра родителей, которые ответственны за жизнь и здоровье своих детей. Понятно, что держать малыша в поле зрения каждый секунду – невозможно, поэтому необходимо максимально обезопасить его перемещения.

Во-первых, категорически запрещено ставить предметы мебели рядом с подоконником – с помощью дивана, стульев или стола ребёнок легко пробирается к окну.

Во-вторых, фурнитура окон или балконных дверей должна быть оборудована так называемыми «детскими замками» – чтобы даже самое любопытное и настойчивое чадо не могло справиться с ним самостоятельно.

И в-третьих, не нужно открывать окна настежь:

москитная сетка способна защитить только от насекомых, тогда как вес даже годовалого ребёнка она не выдержит.

Даже в самую жару проветривать помещения лучше в безопасном режиме – через верхнее открывание окна.

Два года колонии

По каждому факту ЧП с участием несовершеннолетних следователи обязательно назначают проверку – правоохранители обязаны выяснить, что послужило причиной и нет ли в истории криминального характера. Чаще всего речь идёт о несчастном случае, трагедии происходят даже в совершенно благополучных семьях.

Однако некоторые эпизоды всё же требуют возбуждения уголовного дела и последующего суда.

Так, в апреле 2016 года следователи завели дело на родителей мальчика, который разбился насмерть при падении с 4-го этажа. Взрослые в это время спали в состоянии опьянения, и о падении сына узнали только от соседей.

В том же 2016-м до суда дошло дело в отношении жителя Первомайского района. Мужчина с двумя маленькими детьми пришёл в гости к приятелю, с которым начал распивать спиртное.

В ходе застолья отец не заметил, как двухлетний сын забрался на подоконник и выпал с 13-го этажа.

Похожий случай был и в 2017 году. 54-летний отец находился дома с двумя сыновьями в квартире на улице Татьяны Снежиной. Перебрав со спиртным, мужчина открыл настежь все окна и лёг спать, а когда пришёл в себя, узнал о гибели одного из детей – малыш играл на подоконнике, оступился и сорвался с высоты 8-го этажа.

В таких случаях, при наличии «отягчающего обстоятельства» (алкогольное опьянение родителя – одно из них, – ред.), возбуждается уголовное дело по статье 109 – «Причинение смерти по неосторожности».

Согласно нормам УК РФ, она предусматривает наказание «в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок».

Впрочем, главным наказанием для любого родителя является не уголовная статья, пусть даже с реальным лишением свободы. Осознание того, что на твоей совести смерть ребёнка – гораздо страшнее.