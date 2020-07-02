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Отсрочка долгов по кредитам для пенсионеров и бизнеса: Госдума приняла новый закон

сегодня 12:43

Фото Pixabay.com

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами; чтобы получить отсрочку достаточно подать заявление.

Предприниматели в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях смогут один раз воспользоваться правом получить рассрочку по уплате долгов до 15 млн. рублей без суда. Максимальная рассрочка до года предоставляется в отношении долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам. Положения закона будут применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.

Также рассрочкой смогут воспользоваться пенсионеры — должники по кредитным договорам, если их пенсия менее двух МРОТ и нет других источников дохода. «Заморозить» взыскание долга до 1 млн. рублей могут на срок до двух лет без обращения в суд, на основании заявления. До конца 2020 года приставам запрещается осматривать, арестовывать и изымать имущество таких должников, за исключением принадлежащего им транспорта (автомобилей, мотоциклов, мопедов и так далее).

Напомним, в июле предприниматели могут получить новые субсидии на восстановление после коронавируса.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

Госдума
кредит
коронавирус

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