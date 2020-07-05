«Панические атаки у 70 процентов»: как карантин калечит психику подростков в Новосибирске

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Россия до сих пор входит в первую тройку стран мира по количеству самоубийств: на 100 000 россиян приходится 26,5 случая добровольного ухода из жизни, значительная часть из которых совершается подростками. Сиб.фм разобрался, кто помогает справляться с трудностями, почему таких случаев всё ещё много и как на это повлиял коронавирус.

Не единичный случай

Многие ещё помнят громкий случай, когда в Новосибирске с собой покончил 10-летний мальчик. Как сообщали местные СМИ, это произошло в апреле. Что привело ещё маленького ребёнка к такому поступку — неизвестно, однако ясно, что имели место быть проблемы в семье. Также в конце прошлого года с собой покончил студент медицинского факультета НГУ. Эта история показала, что проблема суицида среди молодых людей всё ещё актуальна в Новосибирске. Корреспондент Сиб.фм пообщался со специалистом-психотерапевтом и выяснил, какие проблемы становятся катализаторами смертей в молодом возрасте.

В Новосибирске есть несколько общественных организаций, которые занимаются такими проблемами. Большую работу проводят ребята из творческой студии «Квартира». Помимо концертов и творческих вечеров сотрудники занимаются с проблемными подростками Дзержинского района. Детей учат социальной адаптации, прибегая к творческим методам. Подростки занимаются игрой на музыкальных инструментах, поют, учатся ораторскому мастерству и готовят различные арт-проекты. Мэрия активно поддерживает инициативу «Квартиры» уже не первый год.

Обстановка в «Квартире»

Важно понимать, что для работы с подростками нужен особый подход, ведь многие из них закрываются от взрослых и не принимают помощь.

«Как вы понимаете, к нам приходят подростки, родители которых обеспокоены психологическим благополучием своих детей. Это означает, что у них бывают проблемы с общением, агрессией, успеваемостью, поведением, но в целом это скорее благополучные семьи, в которых процент суицидов гораздо ниже, чем в неблагополучных. Все подростки так или иначе думают о смерти, скорее даже о конечности жизни.

Депрессивные состояния также характерны для подростков. Но мысли о смерти и попытка суицида – разные вещи. Мы с каждым подростками работаем в режиме индивидуального консультирования», – рассказывает директор центра психологической помощи «Ирис»

В Новосибирске есть несколько других организаций, которые могут помочь подросткам. Детский психологический центр «Апрель» работает в Дзержинском районе больше 10 лет. Он занимается помощью подросткам, если у них проблемы с социализацией, семьёй или друзьями. Как рассказала Сиб.фм начальник основного отдела «Апреля» Татьяна Кубарева, сигнал о беде обычно подают родители.

«Безусловно, родители обращаются, а не сами подростки. В основном это проблемы с посещением школы, поведением, асоциальное поведение», – говорит руководитель.

Целевая аудитория «Апреля» широкая – от 15 до 35 лет. Дело в том, что центр хоть и детский, без родителей психологические проблемы подростков решить невозможно.

«В эти 15 и 35 лет входят родители и маленьких детей. Там могут быть и бабушки, и другие члены семьи – со всеми надо работать», – продолжает Татьяна Кубарева.

В центре «Ирис» помогают детям, попавшим в самые разные ситуации

По словам директора «Апреля», именно семья ребёнка отвечает за его психическое состояние. Каждое обращение психологи рассматривают индивидуально – нет единого алгоритма для всех. Это касается проблем в школе, травли со стороны одноклассников, буллинга и других подростковых трудностей. Однако все проблемы объединяет одно – отделение ребёнка от родителей.

«Этот внутренний конфликт, когда подросток заявляет, что он готов жить без родителей, но не имеет для этого возможности, приводит к зависимости.

Особенно в нашем современном обществе. Обычно этот конфликт и создаёт такую поведенческую реакцию. Всегда надо смотреть, что происходит дома, потому что безопасность и комфорт так или иначе создаёт для ребёнка семья. Они выполняют две базовые человеческие потребности: в любви и безопасности», – продолжает специалист.

Татьяна Кубарева считает, что если ребёнку в семье дали всё необходимое и уважают его личность, то проблем в школе можно избежать. Для этого мало просто следить за поведением подростка – нужно грамотно выстраивать отношения и знать его потребности. В этом родителям, которые сбились с правильного курса, помогают специалисты «Апреля».

Работа психологов хоть и важна, но без сознательного подхода родителей она бесполезна.

«Безграмотность большая психологическая, и мы этим тоже занимаемся. Если в процессе консультирования мы понимаем, что к нам пришли не просто сбросить проблему, а родители действительно включены в процесс, то результат появляется достаточно быстро.

Надо понимать, что за каждым ребёнком всегда есть хороший ресурс – просто его не увидели! Но бывают и запущенные случаи, когда психологу, увы, работать не с чем», – говорит Татьяна Кубарева.

По словам директора центра, запущенные случаи – это когда ребёнок не видел другой модели, кроме как проблемы с алкоголем и потребительской жизненной позиции. В таких эпизодах родители приводят своих детей не по собственному желанию – чаще всего их обязывают к этому в комиссии по делам несовершеннолетних.

Новая проблема

Возможность работать с психологическими проблемами изменилась с началом пандемии коронавируса. Запрет на покидание дома или ограничение личных встреч сразу привёл к сложностям в оказании помощи подросткам.

Как рассказали Сиб.фм работники центров психологической помощи, в условиях карантина работать с проблемными подростками почти невозможно. Занятия предполагают прежде всего полный контакт с ребёнком, а по видеосвязи такого эффекта не добиться.

Чаще всего такие дети соглашаются общаться только тет-а-тет с психологом, чтобы дистанцироваться от родительского воздействия. Общение на расстоянии создаёт дополнительный дискомфорт, которого у таких ребят и так немало. Поэтому большинство организаций вынуждено было приостановить работу, а значит сейчас велика вероятность очередной вспышки детской смертности.

Родители таких детей уже начинают бить тревогу, так как не справляются. Фактически результаты прерванных занятий аннулируются, а долгая упорная работа с индивидуальным подходом откладывается на неопределённый срок.

При этом специалист центра «Апрель» подчёркивает – добиться хорошего результата в этом случае можно редко. Обычно это происходит только при слаженной работе всех служб – в том числе и родителей. В условиях пандемии коронавируса обеспечить всестороннюю поддержку ребёнку бывает практически невозможно. Но бывает и так, что семья и вовсе не хочет ничего делать.

«Для того, чтобы оказать поддержку, надо, чтобы твою руку помощи взяли.

В том числе и с суицидальным поведением такое бывает. Мы предлагаем инструмент, но нежелание и неспособность увидеть проблему тормозят процесс. Конечно, психолог – это не панацея. Наша задача в том, чтобы сформировать и транслировать каждому клиенту ответственность за собственную жизнь», – объясняет Татьяна Кубарева.

Профилактический курс работы с подростком может продолжаться в среднем около года. Бывает и быстрее – если существует конкретная кризисная ситуация и родители полностью включены в процесс.

При этом надо понимать, что в кабинете психолога созданы «лабораторные» условия. Вся работа специалиста так и может остаться в том самом кабинете, если при возвращении в семью ребёнок видит, что ничего вокруг него не изменилось.

Тревога

Как рассказала Сиб.фм новосибирский психотерапевт Татьяна Ефанова, проблема эмоционального состояния подростков и их родителей стала особенно острой в период самоизоляции.

«Сейчас подросткам нужна помощь больше, чем обычно. Людям ведь нужна стабильность, а когда она нарушается, то подростки, которые ещё не взрослые, но уже не дети, смотрят на родителей. И если они попадали в стрессовую ситуацию, то дети это чувствуют», – объясняет специалист.

По словам Ефановой, психологические проблемы людей стали выражаться через телесное поведение. Чаще всего это происходит из-за переизбытка эмоционального напряжения.

«Я в работе наблюдаю, что у многих подростков появились телесные реакции в виде панических атак, тревоги, страхов каких-то. Это всё выливается как раз в тело.

Условно говоря, на 10 обращений у 7-8 панические атаки и тревожное расстройство. Примерно трое из них – подростки», – продолжает психотерапевт.

Эксперт считает, что подростки остро нуждаются в помощи специалистов, так как родители не в состоянии оказать её самостоятельно. Проблема также в том, что взрослые тоже переживают не самые лучшие времена.

«Ко мне стали обращаться родители подростков, чтобы поработать с их ребёнком, который перестал спать ночами или много времени проводит в телефоне, из-за чего участились головные боли. Им не просто нужна, а необходима помощь. Подростки ещё не в силах с этим справиться, а родители, которые сами находятся в такой ситуации, сами нуждаются с помощи.

Получается, родители ещё больше тревожатся и срываются на подрастающих детей, из-за чего им ещё сложнее. Порочный круг какой-то», – сказала Татьяна Ефанова

По словам психотерапевта, основная причина проблем в том, что население оказалось неготово к таким ситуациям – прошло недостаточно времени, чтобы люди приспособились к новой жизни.

Как вести себя родителям, чтобы не навредить?

Эксперты из Российского психологического общества советуют проверять своё эмоциональное состояние во время общения с ребёнком. Это станет первым шагом в предотвращении трудного поведения детей. Многие детские психологи отмечают, что агрессия и тревога в детском поведении являются прямым следствием стресса, тревоги и агрессии взрослого. Если родитель начнет паниковать, то и ребёнок тоже.

Также родителям следует следить за своим поведением дома и прислушиваться к телесным ощущениям. Более частые головные боли, проблемы с пищеварением могут возникать из-за постоянного состояния настороженности. Вот девять правил поведения, которые приводят эксперты Российского психологического сообщества:

Вовремя проверяйте, насколько поведение ребенка будет отличаться от его обычного поведения при стрессе. Психологи отмечают, что у детей часто стресс проявляется в ссорах, поскольку дети не знают, как иначе выразить эмоции. Детям важно видеть, как на ситуацию реагируют родители.

Не стоит забывать и про режим, ребёнку требуются как активные занятия, так и спокойное время. Так что режим дня должен сохраняться в прежнем виде.

Помогите детям найти позитивные способы выражения своих чувств, таких как страх и грусть. У каждого ребёнка есть способ выражения эмоций. Дети чувствуют себя комфортнее и спокойнее, если они могут общаться и безбоязненно выражать свои переживания в безопасной и благоприятной среде.

Будьте ненавязчивы, спокойны и терпеливы Обычные дела можно сделать интересной игрой, если перенести их в необычные условия.

Сохраняйте позицию взрослого, общаясь с ребёнком, даже если вы понимаете, что ваши мнения расходятся.

Контролируйте объём и качество поступающей к вам информации, Не читайте сообщения ребёнка из мессенджеров. Старайтесь поменьше касаться темы изоляции и пандемии. Ребёнок видит, насколько обеспокоены взрослые: об эпидемии говорят дома, по телевизору.

Поддерживайте умственную и физическую активность ребёнка. Старайтесь вовлечь детей в решение задач соответственно их возрасту. Не забывайте про физическую активность детей, которая является очень важной для ребёнка. Избегайте принятия суровых воспитательных мер. Хвалите вашего ребёнка и мотивируйте через похвалу делать желаемое.

Договоритесь об определенных часах, в течение которых, каждый член семьи занят своим делом. Важно показать ребёнку наличие личного пространства, собственных целей наряду с коллективными.

Ограничьте время использования телевизора, мобильного телефона или компьютера.

Специалисты утверждают, что сейчас ребенок больше, чем обычно, нуждается во внимании. По мнению психологов, именно в сложные периоды ему необходимо чувство безопасности и защищённости.