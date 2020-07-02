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Пациент с COVID-19 попросил красноярских врачей отключить его от аппарата ИВЛ

сегодня 09:43

Фото из открытых источников и Instagram ККБ

Завтотделением Красноярской краевой больницы рассказала, как врачи борются за жизни пациентов, которые сами бороться уже не хотят; тяжелобольной коронавирусный пациент попросил отключить его от аппарата ИВЛ.

Тяжелобольной пациент Красноярской краевой клинической больницы попросил отключить его от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказала заведующая отделением Базового инфекционного госпиталя Светлана Крыжановская на странице медучреждения в Instagram.

«Осматривая его в реанимации, я, как всегда, говорила ободряющие слова, хвалила за старания. Он смотрел на меня опустошённым взглядом. Знаком показал, что хочет что-то сказать. Я принесла ему карандаш и планшет с бумагой. "Отказ". 5 букв, которые говорили обо всём. Он сломался, он больше не хочет», – написала врач.

От аппарата пациента, естественно, никто не отключил.

«Я вам не разрешаю умирать. Вы будете жить», – сказала пациенту доктор.

Спустя несколько дней у него стала намечаться слабо-положительная динамика. Врач надеется, что обещание, данное пациенту, будет выполнено.

Вместе с десятками коллег Светлана Крыжановская работает в «красной зоне». Сюда смерть заглядывает чаще, чем в другие отделения, и борьба за жизнь каждого пациента идёт в режиме 24 часа 7 дней в неделю.

Напомним, в Красноярском крае от коронавируса умерли четыре медика.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Красноярский край
коронавирус

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