PayPal блокирует переводы внутри России
Фото с сайта pixabay.com
С помощью PayPal нельзя будет совершать переводы внутри России; офис компании в Москве сохранится.
Международная платёжная система PayPal остановит переводы внутри России с 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.
С помощью PayPal можно будет совершать перевод средств зарубежным пользователям и принимать средства от зарубежных пользователей. Также компания вносит изменения в юридические соглашения с пользователями платёжной системы.
Кроме того, компания удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.
Стоит отметить, что офис PayPal находится в Москве, он продолжит работу.
Напомним, 7 июля в Госдуме приняли закон об исполнительной амнистии.
Комментарии
Ирина
А кто сейчас берет ребёнка которому 16 лет на работу,если он учится ещё.У нас родители остались без работы,кто то на эти деньги на моря поехал,хоть на билеты деньги.Действительно несправедливо,значит пускай дети во время каникул ищет себе работу получается так.Обидно кто тут пишет пускай идут и работают,вы их возьмете на работу.
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