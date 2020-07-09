PayPal блокирует переводы внутри России

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С помощью PayPal нельзя будет совершать переводы внутри России; офис компании в Москве сохранится.

Международная платёжная система PayPal остановит переводы внутри России с 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С помощью PayPal можно будет совершать перевод средств зарубежным пользователям и принимать средства от зарубежных пользователей. Также компания вносит изменения в юридические соглашения с пользователями платёжной системы.

Кроме того, компания удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.

Стоит отметить, что офис PayPal находится в Москве, он продолжит работу.

Напомним, 7 июля в Госдуме приняли закон об исполнительной амнистии.