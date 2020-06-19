Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Почти 10 миллионов выиграл в лотерею житель Новосибирска

сегодня 15:50

Фото pixabay.com

Новосибирец получит суперприз государственной лотереи; счастливчик угадал все числа выигрышной комбинации.

В среду, 8 июля, житель Новосибирска выиграл суперприз государственного лотереи “Рапидо”. Об этом сообщила пресс-служба компании “Столото".

“Участник 188 911-го тиража государственной лотереи «Рапидо» выиграл суперприз в размере 9 495 243 рублей. Благодаря тому, что участник отметил во втором поле билета более одного числа, его выигрыш увеличился на 150 тысяч рублей и составил 9 645 243 рубля”, — говорится в сообщении.

По правилам лотереи «Рапидо», необходимо угадать все числа выигрышной комбинации, чтобы получить суперприз. Тиражи проходят каждые 15 минут за исключением технических перерывов.

“Новоиспеченный миллионер угадал числа 8, 17, 1, 9, 5, 14, 12, 16 в первом поле и 3 — во втором. Что подтолкнула участника из Новосибирска отметить именно их, станет известно, как только победитель обратится за выигрышем”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в июне жительница Новосибирска выиграла в лотерею дом.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

2

Теги

Новосибирская область
лотерея

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

458033
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
206165
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
170844
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
107446
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
93852
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
82660
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
61378
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей