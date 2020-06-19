Почти 10 миллионов выиграл в лотерею житель Новосибирска

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Новосибирец получит суперприз государственной лотереи; счастливчик угадал все числа выигрышной комбинации.

В среду, 8 июля, житель Новосибирска выиграл суперприз государственного лотереи “Рапидо”. Об этом сообщила пресс-служба компании “Столото".

“Участник 188 911-го тиража государственной лотереи «Рапидо» выиграл суперприз в размере 9 495 243 рублей. Благодаря тому, что участник отметил во втором поле билета более одного числа, его выигрыш увеличился на 150 тысяч рублей и составил 9 645 243 рубля”, — говорится в сообщении.

По правилам лотереи «Рапидо», необходимо угадать все числа выигрышной комбинации, чтобы получить суперприз. Тиражи проходят каждые 15 минут за исключением технических перерывов.

“Новоиспеченный миллионер угадал числа 8, 17, 1, 9, 5, 14, 12, 16 в первом поле и 3 — во втором. Что подтолкнула участника из Новосибирска отметить именно их, станет известно, как только победитель обратится за выигрышем”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в июне жительница Новосибирска выиграла в лотерею дом.