Погода в Новосибирске на 9 июля: снова гроза и ливень
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Новосибирске вновь начинаются грозы; раскаты грома будут сопровождаться сильным дождём.
В четверг, 9 июля, в Новосибирске ожидаются грозы и ливень. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, дожди с грозой начнутся во второй половине дня и продлятся до поздней ночи. Температура воздуха составит до +26 градусов. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.
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