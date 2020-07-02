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Погода в Новосибирске на 9 июля: снова гроза и ливень

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске вновь начинаются грозы; раскаты грома будут сопровождаться сильным дождём.

В четверг, 9 июля, в Новосибирске ожидаются грозы и ливень. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, дожди с грозой начнутся во второй половине дня и продлятся до поздней ночи. Температура воздуха составит до +26 градусов. Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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