Погода в Новосибирске на выходные: синоптики обещают жару и грозы

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В ближайшие несколько дней в Новосибирске будет тёплая погода; синоптики прогнозируют, что каждый день будет идти дождь.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 10 июля, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза. Ночью будет около +15...+17 градусов, днём – +23...+25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

В субботу, 11 июля, днём прогнозируют небольшой дождь с грозой. В ночные часы будет всё также +13...+15 градусов, днём потеплеет до +23...+25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье, 12 июля, по данным портала gismeteo.ru, будет малооблачно, днём ожидается небольшой дождь. Ночью столбик термометра поднимется до +17 градусов, днём температура воздуха составит около +25 градусов. Ветер будет слабый со скоростью 3-8 м/с.

Напомним, в конце июня на Хакасию обрушился ураган.