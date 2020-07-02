«Помогите!»: у новосибирского подростка во время купания сдулся матрас

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Спасатели МАСС предотвратили очередную трагедию на воде; 14-летнего подростка подвёл надувной матрас, который начал сдуваться посреди водоёма.

14-летний подросток едва не утонул во время купания в карьере в микрорайоне Горский. Посреди водоёма надувной матрас начал терять форму и сдуваться. На берег испуганного мальчишку доставили спасатели. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Также 8 июля помощь потребовалась ещё одному подростку. 11-летний мальчик купался в карьере возле Юго-Западного жилмассива. В какой-то момент ребёнок понял, что не может плыть, и начал звать на помощь. Спасатели подоспели вовремя – через несколько минут купальщик уже был на суше.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал о причинах гибели людей на водных объектах Новосибирской области.