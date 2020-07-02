Пошли девятые сутки: в Новосибирске продолжаются поиски 14-летнего Олега Иванова

Фото поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск»

Школьник с отставанием в развитии пропал в Октябрьском районе Новосибирска; поисками пропавшего занимаются специалисты из «Лиза Алерт».

Спасатели из объединения «Лиза Алерт» ищут школьника с отставанием в развитии в Октябрьском районе Новосибирска. Поиски идут уже 9-е сутки на территории города и ближайших лесов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Пропал 14-летний мальчик по имени Иванов Олег. Последний раз его видели во время прогулки между улицами Выборной и Зеленодолинской, школьник был в тёмной футболке, клетчатых зелёных шортах и коричневых босоножках.

Приметы: рост 172 сантиметра, плотного телосложения, волосы тёмные.

Уточняется, что Олег Иванов с нарушениями в развитии и нуждается в медицинской помощи. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего.

По вопросам поиска мальчика можно обратиться по номеру 8 999 462-16-01 (Катерина), а также по телефонам горячей линии: 8 800 700-54-52 или 112.

Напомним, 5 июля опубликовали первые фотографии поисков школьника с аутизмом в Новосибирске.