«Приезжайте, мы горим»: новосибирцы вызывают спасателей на фейковые пожары

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Новосибирские пожарные почти 2500 тысячи раз выезжали на ложные вызовы; в ведомстве рассказали, зачем люди обманывают спасателей.

С начала 2020 года пожарные в Новосибирской области более 2 тысяч раз выезжали по ложным вызовам. Число «фейковых» возгораний увеличилось на 2 %. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как объяснили в ведомстве, диспетчеры МЧС России принимают звонки круглосуточно. По закону даже при больших сомнениях в правдивости заявления диспетчеры обязаны подать сигнал «тревога» и выслать подразделение к месту вызова. И новосибирцы нередко используют такую ситуацию в своих интересах.

«Много заявителей, которые просят, чтобы приехали пожарные и вскрыли дверь. После того, как отвечаем, что мы не выезжаем открывать двери, люди перезванивают и сообщают, что горит квартира, называя уже точный адрес. Пожарные приезжают, а там никакого возгорания нет», – рассказала старший диспетчер Центрального пункта пожарной связи Анастасия Данилина.

В МЧС напомнили, что за заведомо ложный вызов пожарной охраны, а также полиции, скорой помощи или иных спецслужб предусмотрен штраф от 1000-1500 рублей. Там также призвали новосибирцев помнить о более серьёзных последствиях своих действий.

«Нуждающийся может не получить своевременную помощь из-за ложного звонка, который занял линию диспетчера», – отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне новосибирские пожарные спасли пять человек из горящего дома.