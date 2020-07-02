Расценки на изготовление агитационных предвыборных материалов в ООО «Гэллэри Сервис»
ООО «Гэллэри Сервис» уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.
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