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Расценки на изготовление агитационных предвыборных материалов в ООО «Гэллэри Сервис»

сегодня 15:10

ООО «Гэллэри Сервис» уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

Автор:
Олеся Сметанникова

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