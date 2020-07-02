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Разрушительный ураган в Новосибирске: разбитые машины, районы без света и новый потоп

сегодня 20:39

Фото подписчиков группы ВК «На ОбьГЭСе»

На Новосибирск обрушился ливень с ураганным ветром; несмотря на то, что стихия бушевала меньше часа, последствия оказались самыми серьёзными.

В Новосибирске вновь бушевала стихия – порывы ветра местами превышали 15 метров в секунду, сверкала молния и шёл сильный ливень. Самая разрушительная фаза урагана пришлась на вторую половину дня и в общей сложности продолжалась меньше часа. Тем не менее десятки новосибирцев делятся фото- и видеокадрами с последствиями стихии.

Судя по данным пользователей социальных сетей, больше всего в этот раз пострадал район ОбьГЭС. На этих кадрах видно, как мощными порывами ветра практически уничтожило часть детской площадки, передаёт местная жительница Ксения.

Новосибирец Антон Бурмистров сумел снять на видео удар молнии. На записи видно, что она попала прямо во двор.

Ранее другой подписчик поделился видео молнии в районе дамбы.

На этих фото видны реальные последствия стихии. Дерево упало на автомобиль и, вероятнее всего, нанесло машине повреждения. Инцидент, пишет автор фото, произошёл на улице Печатников, 9.

Не обошлось без града в Советском районе.

На этом моменте у многих новосибирцев возникнет чувство дежавю: что-то подобное горожане уже наблюдали 2 июля. Всё верно – новый потоп, только теперь не в Первомайском районе или на площади Труда, а на ОбьГЭСе.

Такую стену из ливня наблюдали сегодня новосибирцы.

Десятки жителей Советского района также сообщили об отключениях света. Так, электроэнергии на протяжении нескольких часов не было на улицах Абаканской, Универсальной, Молодости, Печатников.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что дом в Первомайском районе затопило из-за строительства детского сада.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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