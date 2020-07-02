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Реакция на резкий рост заболевших: в Алтайском крае возобновят работу мобильных коронавирусных групп

сегодня 18:54

Фото из открытых источников

Губернатор Алтайского края призвал надзорные органы усилить контроль за соблюдением противокоронавирусных мероприятий; в регионе отмечен резкий всплеск заболеваемости.

Сегодня, 9 июля, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, губернатор Виктор Томенко остановился на теме распространения в регионе коронавирусной инфекции.

Губернатор Алтайского края подчеркнул, что складывающаяся эпидемиологическая обстановка заставляет принимать дополнительные меры для защиты жителей региона.

«Я обращаюсь в первую очередь к главам местного самоуправления, к коллегам, которые работают по отраслевым направлениям, специализируются по этой теме, – органам Роспотребнадзора, внутренних дел, МЧС с просьбой вернуться к тому, что довольно неплохо работало у нас на самых первых этапах», – сказал глава региона.

Томенко поручил возобновить работу межведомственных мобильных групп, которые будут проверять возможные очаги распространения инфекции, сообщили в администрации региона.

«Если простые правила будут выполняться, то есть вероятность, что мы быстрее пройдем пик заболеваемости и уйдем на снижение», – сказал Томенко.

О каких конкретно мерах и правилах идёт речь, в правительстве пообещали уточнить в ближайшее время.

Напомним, в Алтайском крае за сутки выявили 224 случая заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
коронавирус

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