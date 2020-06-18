Роспотребнадзор предложил восстановить авиасообщение с 13 странами

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Роспотребнадзор составил список из 13 стран, с которыми, по мнению ведомства, стоит восстановить авиасообщение; в перечне девять государств Европы и четыре азиатских страны.

Роспотребнадзор предложил список из 13 стран для восстановления авиасообщения. Об этом говорится в письме замруководителя ведомства Михаила Орлова, направленном в Росавиацию и Минтранс.

По данным РБК, это одно из предложений Роспотребнадзора, которое находится на рассмотрении.

Вот предложенный ведомством список: Германия, Италия, Великобритания, Польша, Дания, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, а также Китай, Шри-Ланка, Вьетнам и Монголия.

При этом в письме не указывается дата возобновления полётов.

Стоит отметить, что Россия приостановила авиасообщение с другими странами в конце марта.

Напомним, 18 июня самолёты начали летать между Новосибирском и Крымом.