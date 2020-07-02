Сбил старушку на зебре: новосибирец пойдёт под суд за наезд на пешехода

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Суд рассмотрит дело жителя Новосибирска; мужчина сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.

В Ленинский районный суд в Новосибирске направлено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«15 августа 2019 года около 14:15 в Ленинском районе 60-летний водитель автомобиля "Лексус RX300", следовавший со стороны выезда с прилегающей территории Бетонного завода в сторону улицы Станционной, выполняя манёвр поворот налево на разрешающий сигнал светофора, не убедился в его безопасности и совершил наезд на женщину 1935 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП пожилой женщине был причинён тяжкий вред здоровью.

Напомним, 8 июля в Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами.