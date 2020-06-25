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Сеть подпольных казино накрыли в Красноярском крае

сегодня 16:29

Фото с сайта pixabay.com

В Красноярское крае злоумышленники организовали сеть подпольных казино; подозреваемые заработали на незаконной деятельности более 80 миллионов рублей.

В Красноярском крае Росгвардия и полиция задержали 12 членов ОПГ, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Об это сообщила пресс-служба ГУ МВД России со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«По имеющейся информации, в состав группы входили организаторы, крупье, а также администраторы игорных залов. Злоумышленники открыли более 10 подпольных клубов в Красноярске и Железногорске. По предварительным данным, сумма извлечённого дохода от незаконной деятельности превысила 83 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

По данным «Интерфакса», в ходе обысков у подозреваемых были изъяты пять автомобилей, компьютерная техника, сотовые телефоны, флеш-накопители, игровой стол и наборы карт для покера, 28 игровых автоматов.

По результатам расследования возбуждено два уголовных дела.

Напомним, в конце июня омские силовики нагрянули в сеть подпольных казино.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Красноярский край
Росгвардия
казино

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