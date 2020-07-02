Система отслеживания контактов больных коронавирусом: пациентов на домашнем лечении будут контролировать по геолокации
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Минкомсвязи разработало порядок отслеживания контактов граждан, больных коронавирусом; для отслеживания будет использовать метод геолокации по номеру мобильного телефона больного коронавирусом.
Проект приказа уже опубликован, будет в ближайшее время рассматриваться правительством РФ.
Как работает система:
Граждане, заразившиеся коронавирусом, обязаны соблюдать самоизоляцию в обсерваторах и больницах, либо в домашних условиях. О необходимости соблюдения самоизоляции дома выдается постановление, а больного берутся паспортные данные, запрашивается номер мобильного телефона. По номеру телефона будет осуществляться отслеживание контактов больного с другими лицами. По этой информации может приниматься решение о помещении в больницу или обсерватор, о назначении штрафа за нарушение самоизоляции.
Механизм работы новой системы заключается в следующем:
Скорее всего, перечень лиц, которые имели контакт с заболевшим, будут направляться на обязательное тестирование на COVID-19. При выявлении фактов нарушения самоизоляции на гражданина составят протокол по КоАП РФ, привлекут к административной ответственности.
Недостатком новой системы будет невозможность отследить перемещение и контакты, если больной будет использовать чужой телефон или номер, не зафиксированный в Минздраве. В этом случае будут применяться дополнительные средства контроля (например, по геолокации платежей по банковским картам).
Напомним, Напомним,в начале июля в Минздраве рассказали, кому будут ставить вакцину от коронавируса.
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