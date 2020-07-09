Смертельная доза: родители пытались засудить новосибирскую больницу за гибель пьяного сына

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/Яндекс.Карты

Суд принял решение по делу о гибели новосибирца в больнице; он поступил в состоянии крайне тяжёлого опьянения — в его моче обнаружили почти 4 промилле алкоголя.

Решение об отказе в выплате компенсации семье, у которой сын умер в Городской клинической больнице №34, принято в окончательном виде. Об этом сообщается в картотеке дел Ленинского районного суда. Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска Николай и Светлана Голубевы подали иск к медицинскому учреждению после смерти сына в феврале прошлого года в общей сложности на 7 миллионов рублей.

Ранее не сообщалось о диагнозе, с которым молодой человек поступил в больницу. Сейчас на сайте суда опубликовано окончательное решение по делу, в котором сказано, что в конце марта 2018 года 35-летний сибиряк был госпитализирован в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно документам, в крови сибиряка обнаружили 3,08 промилле алкоголя и почти 4 — в моче. Судебно-медицинская экспертиза показала — смерть наступила из-за сильного отравления этиловым спиртом.

«Имевшееся в данном случае острое отравление этиловым спиртом обусловило токсическое поражение внутренних органов (головного мозга /токсическую энцефалопатию/ и сердца /токсическую кардиомиопатию), вызвало расстройство жизненно важных функций организма человека, которое не могло быть компенсировано организмом и закончилось смертью (угрожающее жизни состояние, проявившееся острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью), квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — сказано в решении суда.

Кроме того, у погибшего была хроническая болезнь печени — гепатит. Он, по мнению медиков, мог усугубить состояние алкогольного опьянения. Как заявляли родители новосибирца, ему не оказали своевременную помощь. На этом основывался иск Голубевых к медицинскому учреждению.

«Диагноз установлен неверно, тяжесть состояния недооценена, пациент со смертельной дозой отравления не был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии сразу с момента установления уровня этанола в крови и моче. Динамическое наблюдение, при нахождении в стационаре подразумевающее круглосуточное наблюдение, было недостаточным. Оказанная медицинская помощь не соответствовала тяжести состояния», — заявляли родители мужчины.

Истцы требовали по 3 миллиона рублей на каждого в качестве компенсации морального вреда и почти 900 тысяч рублей в счёт затрат на похороны и поминальные обеды. Суд принял решение не в пользу семьи Голубевых.

«Оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что ГБУЗ НСО «Государственная клиническая больница №34» не является причинителем вреда здоровью <...>, следовательно, не является причинителем морального вреда истцам. Требование иска о взыскании компенсации морального вреда, при таких обстоятельствах удовлетворению не подлежит», — сказано в заключении.

У истцов есть месяц на обжалование решения суда.

Напомним, сегодня стало известно, что семьям новосибирских медиков, которые умерли от коронавируса, начали выплачивать компенсации.