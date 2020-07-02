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«Снимите это немедленно»: в Москве с 13 июля отменят масочный режим

сегодня 17:29

Фото с сайта pixabay.com

В российской столице с 13 июля отменяется обязательный масочный режим на улице; в общественном транспорте носить средства защиты всё же придётся.

В Москве со следующего понедельника, 13 июля, отменяется обязательный масочный режим. Гулять с открытым лицом будет разрешено, а вот в местах скопления людей, например, в общественном транспорте, повязку всё же придётся надеть. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В то же время некоторые введённые из-за коронавируса ограничения продолжат действовать.

«По-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования», – говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля в Москве зарегистрировано 568 новых случаев заражения коронавирусом – это рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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