Тестирование на коронавирус: в Новосибирске будут проводить в два раза больше анализов

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Новое медицинское оборудование позволит удвоить количество проводимых в Новосибирской области тестов на COVID-19; сейчас в регионе ежесуточно делается около 4 тысяч анализов на коронавирус.

В Новосибирской области вдвое будут увеличены объёмы проводимого тестирования на коронавирус. Это станет возможным благодаря покупке партии медицинского оборудования, рассказал глава областного минздрава Константин Хальзов.

«Сегодняшний показатель – в среднем около 4 000 тестов в сутки, порядка 150 анализов на 100 000 населения – позволяет нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для жителей Новосибирской области. Кроме того, есть распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Новосибирской области 43 млн рублей на закупку пяти комплектов однотипного оборудования, которое позволит в автоматическом режиме делать анализы. Таким образом, мы практически в два раза сможем увеличить возможности наших лабораторий", — сказал министр.

Также по словам Хальзова, на поступившие из резервного фонда страны средства уже закуплено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. В частности, получено 33 аппарата ИВЛ, в настоящий момент идёт приёмка ещё 40 аппаратов.

"Также мы получили 299 кислородных концентраторов, 196 мониторов пациента, 885 увлажнителей, 470 шприцевых насосов и другое оборудование. Эти цифры не окончательные – оборудование продолжает поступать. После получения и приёмки оно сразу же направляется в медицинские учреждения", – уточнил глава ведомства.

Напомним, по данным на 8 июля количество выявленных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусом достигло 6831 человек.