Травников отметил конструктивное взаимодействие депутатов и регионального правительства в реализации масштабных проектов

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирской области завершилась последняя сессия Законодательного Собрания шестого созыва; следующая сессия пройдёт уже после выборов.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил региональных депутатов за конструктивную совместную работу в течение всего срока их полномочий. Подобная консолидация позволила запустить и реализовать в Новосибирской области масштабные проекты.

«Слаженность взаимодействия, совместной работы между правительством области и Законодательным Собранием, характерная для всего шестого созыва, особенно проявилась в этом непростом году. Я хочу поблагодарить председателя Законодательного Собрания Андрея Ивановича Шимкива, всех депутатов Заксобрания Новосибирской области за ту совместную работу, которая проделывалась все эти пять лет. В памяти масса сложных вопросов, непростых законопроектов, очень оперативных решений, которые мы принимали, и к концу созыва научились принимать многие решения и действовать практически влет, понимая друг друга с полуслова», — сказал губернатор.

Сегодняшняя сессия в региональном парламенте стала одной из самых продолжительных: депутаты рассмотрели около 50 вопросов.

«Что касается сегодняшней сессии, самое важное – это поправки в бюджет текущего года и трехлетки. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, выпадающие доходы, дополнительные расходы, которые мы несем, мы постарались обеспечить финансированием все мероприятия национальных проектов, все стройки, малые и большие, от ФАПов до крупных, знаковых объектов, продолжение строительства этих объектов, и обеспечить финансированием программу наказов, в том виде, в котором она была утверждена на этот год. Поправки, которые сегодня рассмотрены в первом чтении, подтверждают, что все наши действия направлены на выдерживание этой позиции, как бы нам тяжело ни было», – подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, выборы в Заксобрание Новосибирской области пройдут осенью 2020 года.