«Ты мама или надсмотрщик?!»: психологи – о том, как дистанционное обучение и самоизоляция разрушают семьи

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Самоизоляция и дистанционное обучение стали настоящим испытанием для семей с детьми; психологи рассказали, почему «удалёнка» так тяжело далась новосибирским родителям и что их ждёт в предстоящем учебном году.

В конце марта произошло то, чего никто не ожидал: всех посадили на самоизоляцию. Родители перестали ходить на работу, а их дети – в школу. Члены семьи остались один на один. Казалось бы, вот она, возможность провести время, которого раньше не хватало, в кругу родных и близких. Но всё опять пошло не по плану. Вместо приятной тёплой атмосферы любви и взаимопонимания – ругань и ссоры. Школа «переехала» на дом, только без учителей. Дистанционное обучение стало наказанием для всех, образовательная система попросту не успела адаптироваться к режиму онлайн.

Кажется, что во всём виновата пандемия. Не было бы её, всё было бы хорошо. Однако эксперты уверены, что семейные проблемы, которые можно было наблюдать всё это время – это следствие ряда закономерностей. Другими словами, самоизоляция стала экзаменом нашим нервам и моральному состоянию. Те проблемы, с которыми российские семьи столкнулись, – это то, что уже в какой-то мере присутствовало в их взаимоотношениях раньше.

«Убежать от всего этого некуда»

«До самоизоляции люди могли разбежаться, и как будто проблем нет, хотя от этого ничего не меняется. Присутствие двадцать четыре часа в сутки рядом обострило конфликты, которые уже были. Убежать от всего этого некуда. Этот период стал своеобразной лакмусовой бумажкой, которая показала, что в семейных и детско-родительских отношений, а также в образовательной системе есть ряд противоречий», – уверена клинический психолог, специалист по персональному и организационному развитию Елена Миркина.

Можно сравнить семью, запертую в четырёх стенах, с командой на подводной лодке или космическом корабле. И те, и другие не могут выйти «вне», долгое время находясь в замкнутом помещении один на один. Психолог, бизнес-тренер, коуч, организационный консультант Ирина Сякина рассказала, что в середине прошлого века в послевоенное время в России и Америке исследователи изучали коллективы различных объектов – тех самых подводных лодок и космических кораблей, гарнизонов и т. д.

«Первые эксперименты были неутешительны. Люди, оказавшись на одной территории, лишившись возможности разнообразить сферу своего общения и деятельности, быстро становились агрессивными. Дело доходило до достаточно жёстких конфликтных форм.

Проблема в том, что хоть человек и социальное существо, но во многом он – биологический организм, животное.

Для любого животного, особенно крупного, важен ареал обитания – территориальный вопрос. Часто в домах нет зонированного пространства, в семьях не соблюдаются личные границы. Оказавшись на одной территории без "ареалов обитания", мы вступаем в конфликт», – объясняет Ирина Сякина.

Другими словами, мы «бодаемся рогами» за место под лампой в доме. Каждому члену семьи нужно своё личное пространство – своё «убежище», место, где ты можешь делать то, что хочешь.

Ирина советует не доводить до скандала, а в спокойной форме договориться о том, кто и где будет проводить время, можно даже разграничить квартиру на «ареалы»: мама будет в зале, папа уйдёт в спальню, а ребёнок посидит на кухне. Конечно, этого не стоит делать на постоянной основе – лучше бы иногда встречаться на общей «территории».

Квартирный вопрос – не единственная причина ссор: есть ещё недопонимание между родными. Когда коммуникация выстроена по правилам: взрослые всегда правы, а дети должны им подчиняться, или что мужчина – добытчик в семье, а остальные должны это ценить, то говорить о стопроцентно здоровых отношениях в семье не приходится. Если у мужа, жены и детей нет общих традиций, тем для соприкосновения – они не «прайд», а скорее сожители.

«Отсутствие близких отношений между родителями и детьми, доминирующе-руководящая позиция взрослых, отсутствие как такового интереса к душевному состоянию, в то же время дети, которые не воспринимают родителей как доверенных лиц, для личных разговоров – всё это ведёт к постоянным конфликтам.

Дети оказываются лишёнными общения со своим кругом, будучи дома с семьёй, они будут испытывать фрустрацию и напряжение.

Доверительные отношения, теплота – вот что является "вакциной", профилактикой подобного напряжения между родными и близкими», – говорит Ирина Сякина.

Оба эксперта утверждают, что ограничения и попытка заставить – не являются выходом из ситуации – в отношении родителей, когда школа требует от взрослых, чтобы те занимались образованием детей на дому, и школьников, которых чуть ли не под дулом садят за уроки. Особенно когда ребёнок не привык заниматься в домашних условиях, где он обычно отдыхает, а также когда за день он не мог «выплеснуть» свою энергию – побегать на улице, поиграть со сверстниками. Для младшего поколения существует проблема волевого контроля, когда он хочет что-то сделать, он устал сидеть за экраном, где толком ничего не понятно и не видно.

Елена Миркина считает, что «ребёнок служит просто материалом, на котором учебный и образовательный процесс строится». У школы нет цели вовлечь детей, а лишь заставить изучать то, что есть в программе.

«Нужно позволять ребёнку выбирать, совершать ошибки, получать опыт, двигаться в том темпе, в котором ему удобно, проявлять его таланты, а не соответствовать требованиям. Я знаю множество детей разного возраста, которые без кнутов и пряников выполняют объём работы, больший, чем в школе. Родителям нужно задаться вопросом: чего они хотят от ребёнка, школы и образования? Ко мне обращаются множество семей с проблемами в отношениях с детьми, и они строятся вокруг учёбы. Когда у взрослых есть требования и ожидания, а у ребёнка есть протест. Дети разумно говорят: "Зачем мне это учить?". Знания не привязаны к жизни. Они не хотят тратить одиннадцать лет на то, природу чего не понимают – зачем мне это, где мне это пригодится?» – делится своим опытом Елена.

У некоторых людей осталось в памяти, как их родители сидели с ними за домашним заданием до поздней ночи, как рвали на себе волосы в попытке объяснить «глупому» какую-то тему, как вырывали тетрадные листы, потому что «почерк некрасивый». Это лишь часть тех прелестей, что испытывают взрослые и дети, занимаясь вместе уроками.

Психологи категоричны в этом вопросе – родители не должны замещать преподавателей, они должны оставаться мамами и папами.

«Родителям очень сложно вникать в школьную программу, нужно изучать какую-то тему, исследовать её, а потом ещё помогать её освоить ребёнку. При том, что у взрослых и так своя работа, домашние функции. Тогда происходит смешение ролей – родители становятся ещё и учителями. Ребёнку сложно совместить эти две роли, примерить их на маме и папе, его восприятие меняется, он задаётся вопросом: кто ты, родитель или надсмотрщик?» – объясняет Ирина.

Прогнозы на ближайший учебный год неутешительны – «школа на дому» может продолжиться. Возникает вопрос, можно ли родителям и детям приспособиться к дистанционному обучению и 24-часовому присутствию друг друга? Увы, Елена и Ирина предупреждают, что всё останется так же, если не хуже. Ирина даже прогнозирует продолжение роста разводов.

Чтобы не сойти с ума, попытаться наладить отношения, примирить ребёнка с учёбой, специалисты советуют применять на практике такие лайфхаки.

1. Всё же оставить функцию преподавателя для школы, и лишь по просьбе ребёнка пытаться помочь. Нужно поверить в силы ребёнка и довериться его «чутью» к познаниям. В качестве альтернативы можно найти в интернете видеоуроки или нанять репетитора (в интернете достаточно объявлений на разный кошелек), бюджетный вариант – поискать студента, который сможет помогать вашему ребёнку с уроками. Не стоит жалеть деньги на это, ваши нервы соотносимы с той суммой, которую вы заплатите за обучение ребёнка.

2. Обустроить учебное место так, чтобы ничего не мешало, а всё нужно было в доступе.

3. Поддерживайте ребёнка, хвалите его, показывайте свою любовь. Если вы для него стали грозной «училкой» или неприятным «преподом», пора возвращаться к роли любимого родителя. Участвуйте в том, в чём участвует он – находите время делать что-то вместе: настольные игры, просмотр фильма, чтение книг и т. д.

4. Не вставайте в позицию сверху, будьте с ребёнком на равных. Это не баловство, это уважение, это приучение его к ответственности, он в равной степени, как и все взрослые, отвечает за свои поступки.

Не давите на него авторитетом: старший – не значит всегда прав.

5. Обустройте в доме «уголок активности», где бы ребёнок мог активно провести время.

6. Для ребёнка полезным будет соблюдение режима дня, когда бы он мог отдохнуть, а когда железно заниматься уроками.

Жертвы обстоятельств – не только родители, в большей степени в этой ситуации страдают дети – в школе учись, ещё и дома наседают. В сложившихся условиях функционирования образовательной системы ребенок не заинтересован познавать и проявлять интерес и участие в процессе. Отталкивают слова «должен», «обязан», «все учатся, и ты учись». Дистанционное обучение показало очередные дыры в академической среде, но ещё больше, что это негативно влияет на институт брака.

«Я не думаю, что люди смогут адаптироваться к такому режиму в условия семьи. Подход избегания сложностей не приведёт к решению проблем. Внутренние конфликты не адаптировать, нельзя их игнорировать и терпеть. Это как с раной. Я её заклеил пластырем, но она не перестает болеть, не заживёт. Может даже загноиться. Так же с проблемами происходит. Это вызов нашему обществу, можно сказать даже челлендж, освоить навыки другого способа жизни, отношения друг с другом. Самое важное – горизонтальная коммуникация субъекта с субъектом, говорите друг с другом. Это поможет сейчас и поможет потом», – подытожила Елена Миркина.