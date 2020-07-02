Убийцу с татуировкой орла объявили в розыск на Алтае

Фото СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае СК объявил в розыск убийцу; подозреваемый забил мужчину табуреткой.

Следственным комитетом по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, в ночное время 27 июня 2020 года в одном из домов города Алейска компания знакомых распивала спиртное. В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанёс множественные телесные повреждения знакомому, в том числе и табуретом. От полученных травм 22-летний мужчина скончался на следующий день в медицинском учреждении. Подозреваемому с места преступления удалось скрыться. Об этом сообщает СК.

Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о разыскиваемом подозреваемом, сообщить о его местонахождении по телефонам 8(38553) 2-02-37 или 128.

Приметы разыскиваемого:

Маслов Роман Арманович, 16.11.1988 года рождения, гражданин РФ, уроженец города Барнаула Алтайского края, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 175-185 см, волосы чёрные средней длины, внешне похож на лицо кавказской национальности, носит короткую бороду и усы.

Особые приметы: на указательном пальце левой кисти имеет шрам длиной примерно 1 см, справа на животе имеется шрам от аппендэктомии длиной примерно 6 см, на груди имеется татуировка в виде орла.

Напомним, полиция в Томской области задержала убийцу егерей на турбазе.