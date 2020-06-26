«Ударил ножом в шею»: житель Забайкалья пытался переложить вину за убийство дочери на сожительницу

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В Забайкалье бывший заключённый в ходе ссоры убил родную дочь; злоумышленник подговорил сожительницу взять вину на себя.

В Забайкальском крае суд вынес приговор в отношении 35-летнего жителя села Улёты, который признан виновным в убийстве дочери. Мужчину посадили в колонию строгого режима на 14 лет и 1 месяц, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«В ночь на 8 апреля 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил свою 15-летнюю дочь кулаками и ногой, а затем убил её ударом ножа в шею», – говорится в сообщении пресс-службы.

Злоумышленник убедил 17-летнюю сожительницу взять вину на себя. Девушка оговорила себя и созналась в преступлении. В ходе допросов следователи разоблачили девушку.

Осуждённый ранее привлекался к уголовной ответственности и освободился из тюрьмы в конце 2019 года.

«После освобождения мужчина вёл антиобщественный образ жизни: нигде не работал и систематически злоупотреблял спиртным. Накануне убийства обвиняемый также находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в конце июня суд отклонил жалобу новосибирца, который напал с ножом на свою беременную сожительницу.

