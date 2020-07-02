Увезли в реанимацию: мотоциклист столкнулся с автомобилем «Почты России» в Новосибирске

Фото ГИБДД

В Ленинском районе Новосибирска столкнулись мотоцикл и служебная машина; одного из водителей госпитализировали.

Сегодня, 9 июля, 36-летний водитель столкнулся с машиной «Почты России» в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по региону.

«Водитель 1984 г. р. на мотоцикле БМВ двигался по улице Троллейной со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Широкой и в пути следования совершил столкновение с автомобилем УАЗ "ПОЧТА РОССИИ" под управлением водителя 1965 г. р. (трезвый) который совершал разворот в сторону улицы Пархоменко», – говорится в сообщении.

Паблик «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев сообщил, что за мотоциклистом приехал реанимационный автомобиль. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 8 июля в Новосибирске произошло массовое ДТП.