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Узбекистан покраснел: в государстве вводится особый режим из-за коронавируса

сегодня 08:44

Фото из открытых источников

В Узбекистане не осталось ни одной территории благополучной или удовлетворительной по коронавирусу; государство переходит в «красную» зону.

С 10 июля вся территория Узбекистана переводится в «красную», наиболее опасную, зону в связи с увеличением числа случаев заражения COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь МВД страны Шохрух Гиясов.

Все регионы Узбекистана ранее были поделены на зоны в зависимости от распространения коронавируса нового типа – «красную», самую опасную, «жёлтую» и «зелёную», которая свободна от вируса. В частности, Ташкент ранее находился в «жёлтой» зоне.

Гиясов уточнил, что с 10 июля до 1 августа на всех территориях страны будет действовать запрет на передвижение автотранспортом между регионами. Кроме того, будет запрещён въезд в Ташкент на работу проживающим в Ташкентской области. Сообщают «Аргументы недели».

Член штаба по борьбе с COVID-19 при министерстве здравоохранения страны Хабибулла Окилов в свою очередь заметил, что если в Узбекистане не будут приняты жёсткие меры в связи с распространением вируса, последствия могут быть трагическими.

Напомним, в Казахстане объявили день траура по умершим от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Узбекистан

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