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В Алтайском крае частично перекроют объездную дорогу

сегодня 14:17

Фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае расширяют участок шоссе Ленточный бор; подрядчик планирует завершить работы летом.

В Алтайском крае с 12 июля перекроют участок шоссе Ленточный бор от Южного тракта и до АЗС «Роснефть». Об этом сообщила пресс-служба минтранса по региону.

Движение ограничат из-за работ по расширению трассы, которая постоянно перегружена, до четырёх полос. Реконструкцию дороги начали ещё в 2019 году. Завершение работ запланировано на октябрь 2020 года, но подрядчик уверен, что сдаст объект досрочно – уже в этом месяце.

«После закрытия одной из полос в течение нескольких дней будет проводиться мониторинг интенсивности движения, после чего будет отрегулирована работа светофоров на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова для увеличения пропускной способности насколько это будет возможно. Приносим свои извинения и просим автомобилистов отнестись к этому с пониманием», – приводит пресс-служба слова заместителя начальника Алтайавтодора по строительству, качеству и техническим вопросам Евгения Строганова

Кроме расширения полос на участке шоссе также установят автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами. Для пешеходов организуют переходы и тротуары.

Напомним, в июне новосибирцы пожаловались на недобросовестный ремонт Красного проспекта.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

ремонт
Алтайский край

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