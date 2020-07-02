В Ленобласти нашли семь супружеских пар, которые прожили вместе больше 25 лет

Фото lenobl.ru

Пары, прожившие в браке более 25 лет, получили памятные знаки отличия; в Киришах и Гатчине их оказалось всего семь.

В Ленинградской области традиционно поздравили супружеские пары, которые прожили вместе более 25 лет. В День семьи, любви и верности им вручили медали.

Как сообщает Online47, обладателями памятных медалей «За любовь и верность» стали семь супружеских пар. Торжественные мероприятия прошли в Киришах и Гатчине.

Среди награжденных оказалась семья Петушковых – Евгений Николаевич и Надежда Ивановна из Киришей.В этом году они празднуют 50-летие совместной жизни. Надежда Ивановна – заслуженный работник социальной защиты населения России, а Евгений Николаевич всю свою жизнь проработал на Киришской ГРЭС. Супруги воспитали двух детей, пять внуков и одного правнука.

Еще одна семья из Киришей – Ильгизяр Зиганшинович и Дания Имамовна Муртазины – в этом году отмечают «золотую» свадьбу. Ильгизяр Зиганшинович – ветеран труда, долгое время работал на Киришском нефтеперерабатывающем заводе оператором технологических установок, а затем стал начальником производства на предприятии «Изофлекс». Дания Имамовна – врач. Она и сегодня продолжает трудиться в дневном стационаре детской поликлиники в Киришской больнице.

Наградили в этот день и семью педагогов из Будогощской школы Киришского района – Юрия Яковлевича и Светлану Михайловну Гринченко. Вместе они прожили 36 лет.

Отметим, что с начала года в Ленинградской области награды получили 55 семей.

Напомним, сегодня Сиб.фм выбрал лучшие места для свиданий в Новосибирске.