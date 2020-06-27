В очках и с татуировками: в Сибири ищут извращенца, показавшего 7-летней девочке половые органы

Фото pixabay.com и СК по Иркутской области

В Иркутской области СК разыскивает извращенца, который ещё в мае показал семилетней девочке свои половые органы; возбуждено уголовное дело.

СК в Иркутске поступило заявление от женщины о том, что в отношении её дочери неизвестным мужчиной совершено преступление сексуального характера. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, в мае текущего года неизвестный мужчина, находясь в районе 15-го Советского переулка Иркутска продемонстрировал половые органы 7-летней девочке, после чего скрылся.

Девочке удалось запомнить внешность мужчины. Специалисты составили фоторобот предполагаемого преступника. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого.

Приметы: на вид 30-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо круглое, на голове имеются залысины, волосы русые, в височной области вьются.

Особые приметы: на левой ноге в районе голени имеется татуировка с изображением восточного дракона либо змеи. На внутренней икроножной мышце левой ноги имеется татуировка с изображением боксера либо бойца единоборств в боевой стойке.

Следственные органы просят граждан, что-либо знающих о личности мужчины сообщить по телефону следственного отдела: 8 (3952) 32-45-93 либо 02. Кроме того, можно обратиться через социальную сеть «ВКонтакте», написав сообщение.

Напомним, в конце июня экс-помощника главы Россельхознадзора обвинили в педофилии.