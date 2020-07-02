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В Подмосковье из-за прорыва дамбы затопило город Рузу

сегодня 08:11

Скриншот и видео ТВ 360

В подмосковной Рузе эвакуировали свыше 50 жителей; из-за прорыва дамбы затопило 30 домов и участков.

В Подмосковье, в городе Руза после проливных дождей прорвало дамбу. Спасатели оперативно эвакуировали свыше 50 жителей после разлива реки Городенка. Об этом написал в Instagram глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.

Также Пархоменко объявил о введении режима ЧС с 19.00 8 июля и до разрешения ситуации.

По словам чиновника, опасная ситуация на дамбе создалась из-за прохождения грозового фронта и выпадения обильных осадков.

«Несмотря на предпринятые усилия дамбу прорвало. Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу», — добавил Пархоменко.

Были эвакуированы 52 человека, семь из которых дети. Помимо этого, было отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц. На месте работают все спасательные службы, 16 единиц техники и 60 человек.

Как минимум один дом унесло течением.

«Ситуация беспрецедентная. Возможен второй удар потока воды», — заключил глава Рузы.

Напомним, в Новосибирске затопило дома из-за стройки детского сада.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

эвакуация
потоп
подмосковье

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