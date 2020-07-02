В Республике Алтай зарегистрировали 994 случая коронавируса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Горном Алтае подтвердили 994 случая заражения коронавирусом; умерли четыре человека.

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 32 случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на 9 июля в регионе подтверждено 994 случая заболевания COVID-19.

Больше всего новых носителей вируса выявили в Кош-Агачском районе – 17 человек. Шесть человек заболели в Горно-Алтайске, пять – в Улаганском районе. Новые случаи также выявлены в Шебалинском, Усть-Канском и Майминском районах.

«23 из 32 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В девяти случаях диагностированы симптомы ОРВИ», – сообщили в оперштабе.

В Республике Алтай от коронавируса умерли четыре человека.

Напомним, на утро 9 июля в Новосибирске был выявлен 6831 случай заражения коронавирусом.