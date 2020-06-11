В скандальном томском морге с грудой чёрных мешков нашли нарушения

Фото РИА Томск и департамента здравоохранения Томской области

Облздрав Томска проверил работу морга, который журналисты обвинили в складировании трупов умерших от коронавируса с нарушением санитарных норм; есть нарушения.

Заместитель главы облздрава Вадим Бойков проверил морг городской больницы № 3, где находятся тела умерших от коронавируса. Выяснилось, что сотрудники и посетители пренебрегали требованиями об использовании защитных костюмов, респираторов и очков.

Ранее журналист «МК в Томске» сообщил, что в данном морге хранилище переполнено, а тела сложены даже на полу. Глава патологоанатомического бюро Павел Горх назвал информацию недостоверной, отметив, что складирование трупов на полу допустимо.

По словам замначальника облздрава, в морге горбольницы № 3 организован специальный зал для вскрытия инфекционных трупов с подозрением или с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«СИЗы (специальные костюмы, респираторов и очки) были представлены в полном объеме, однако мы увидели частичные нарушения противоэпидемического режима, как отдельными сотрудниками морга, так и посетителями. На что было указано руководителю бюро. Также был выявлен дефицит каталок и необходимость приобретения дополнительных», – сказал РИА Томск заместитель главы облздрава Вадим Бойков.

Бойков также сообщил, что потребовал от руководителя бюро четкого исполнения требований по выдаче и хранению трупов. Кроме того, патологоанатомическое бюро теперь обязано установить систему видеонаблюдения на территории морга для обеспечения контроля.

На момент работы комиссии, в морге находилось 14 тел, из которых 10 должны были быть переданы на захоронение, ещё четыре – на вскрытие.

Напомним, в июне Сиб.фм рассказал, как хоронят умерших от коронавируса.