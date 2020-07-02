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Видео задержания подозреваемого в организации убийств хабаровского губернатора появилось в сети

сегодня 10:31

Скриншот и видео СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края; его подозревают в организации заказных убийств.

СК РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.

В отношении Фургала возбуждено дело. По данным СК РФ, он задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.

На видео, опубликованном СК, видно, как сотрудники правоохранительных органов подбегают к машине, в которой находится Фургал, надевают на губернатора наручники и сажают в автомобиль оперативников.

Напомним, 7 июля в Москве задержали помощника главы «Роскосмоса» по подозрению в госизмене.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ФСБ
Следственный комитет
Хабаровский край

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