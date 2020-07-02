Владимир Колокольцев представил личному составу новосибирской полиции нового начальника

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Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области генерал-майора полиции Андрея Кулькова; на церемонии присутствовали полпред и губернатор Травников.

Глава МВД России в режиме видеоконференции представил личному составу нового начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Кулькова. Как отметил Владимир Колокольцев, основная часть трудовой биографии Кулькова связана с уголовным розыском.

Обращаясь к вновь назначенным руководителям, министр обозначил отдельные направления, по которым их подразделениям следует наращивать усилия.

«Прежде всего – это повышение эффективности раскрытия преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие составы, усиление контроля за ходом предварительного расследования уголовных дел. В числе приоритетов должно оставаться противодействие IT-преступности и незаконному обороту наркотиков. Более системный подход необходим при документировании нарушений коррупционной направленности и в сфере экономики, в том числе связанных с освоением бюджетных средств и финансово-кредитной деятельностью», – сказал Колокольцев.

Вместе с главой новосибирской полиции Колокольцев представил и преемника Кулькова на посту министра МВД Хакасии Владислава Мингела.

Владимир Колокольцев потребовал наметить комплекс дополнительных мероприятий при реализации мер превентивного характера в области лесозаготовок с учетом специфики Сибирского федерального округа.

Глава ведомства особенно подчеркнул значение работы по предупреждению подростковой преступности в обоих регионах.

«Дети – наиболее уязвимая социальная группа, которая требует самого пристального внимания со стороны всех субъектов профилактики», – сказал министр.

На церемонии представления присутствовали полпред президента в СФО Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, о назначении Андрея Кулькова на пост начальника главка МВД в Новосибирске стало известно 2 июля.