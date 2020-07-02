Водитель-эпилептик на кроссовере врезался в автомойку в Новосибирске

Фото "АСТ-54"

Кроссовер столкнулся с микроавтобусом и врезался в автомойку в Новосибирске; по словам очевидцев, у виновника аварии начался приступ эпилепсии после ДТП.

Кроссовер марки “Honda CR-V” врезался в автомойку на улице Мясниковой в Новосибирске 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба сообщества “АСТ-54”.

Сначала кроссовер промчался через парковку рядом с магазином “Лента”, врезался в припаркованный микроавтобус, а затем влетел в автомойку самообслуживания.

Пассажиров и водителя зажало внутри автомобиля, очевидцы помогли им выбраться до приезда спасателей. По словам свидетелей аварии, у водителя кроссовера начался приступ эпилепсии после ДТП.

На место аварии прибыли полицейские, пожарные, спасатели и врачи скорой помощи. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших.

Напомним, 8 июля массовое ДТП с участием детей произошло под Новосибирском.