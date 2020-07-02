«Все живы?»: новосибирцев перепугала ударившая во двор молния

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В Советском районе Новосибирска молния ударила во двор жилого дома; местные жители не на шутку испугались.

Молния ударила во двор жилого дома в Советском районе Новосибирска. Видео опубликовал подписчик сообщества «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как разряд едва не попал в дом.

В комментариях под постом новосибирцы выражают одновременно испуг и удивление:

«Все живы»;

«Да уж, страшно!»;

«До смерти боюсь гром и молнию!», — пишут пользователи соцсетей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что кратковременный ливень со шквалистым ветром привели к серьёзным последствиям в Советском районе Новосибирска. Там наполовину разрушена детская площадка, дерево упало на автомобиль, а на дорогах произошёл потоп.