«Все живы?»: новосибирцев перепугала ударившая во двор молния
Фото Pixabay
В Советском районе Новосибирска молния ударила во двор жилого дома; местные жители не на шутку испугались.
Молния ударила во двор жилого дома в Советском районе Новосибирска. Видео опубликовал подписчик сообщества «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как разряд едва не попал в дом.
В комментариях под постом новосибирцы выражают одновременно испуг и удивление:
«Все живы»;
«Да уж, страшно!»;
«До смерти боюсь гром и молнию!», — пишут пользователи соцсетей.
Ранее Сиб.фм сообщал, что кратковременный ливень со шквалистым ветром привели к серьёзным последствиям в Советском районе Новосибирска. Там наполовину разрушена детская площадка, дерево упало на автомобиль, а на дорогах произошёл потоп.
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