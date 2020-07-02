Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками

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Российские семьи с детьми до 16 лет в июне и июле получили выплату в размере 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки во время пандемии; теперь родители просят президента назначить такое же пособие в августе – чтобы собрать своих чад в школу.

Сотни российских родителей, получивших в июне и июле так называемые путинские пособия – по 10 тысяч на ребёнка – настойчиво просят президента о третьей, августовской, волне выплат. На этом фоне всё чаще звучат комментарии тех, кто называет поведение таких семей чрезмерной наглостью и призывает «смазать лицо жирным кремом, чтобы не треснуло».

Читатели сайта Сиб.фм благодарят президента Владимира Путина за материальную поддержку этим летом. Семьи с детьми в возрасте до 16 лет уже дважды получили выплату 10 тысяч рублей и теперь надеются, что глава государства примет решение о назначении пособия в третий раз.

«Спасибо вам большое, Владимир Владимирович! Деньги очень кстати, столько всего купили, о чём мечтали. Ещё бы в августе получить и собрать в школу сына», – пишет Наталья Сергеевна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – ред.).

«Я очень рада выплатам, у меня трое детей. Один идёт в школу в 2 класс, двое в сад одевать.Я за чтобы продлили ещё до сентября», – добавляет Екатерина Анатольевна.

«Владимир Владимирович, я вам очень благодарна за такую помощь. Детки очень рады, купила им одежду на лето и бассейн. Потому что зарплаты не хватает. Мы будем очень благодарны если выплаты продлятся», – присоединяется к остальным комментаторам Ирина Александровна.

В то же время немало и тех, кто считает подобные просьбы верхом наглости.

«Родители, которые получили помощь 20000, Не стыдно?! Предлагаю по справедливости в августе выплатить 20000 помощь родителям 16,17 несовершеннолетних детей, которым тоже идти в школу (колледж), да и еды им надо поболе», – возмутилась Нонна Александровна.

Читательница Игнатьева М. Ю. и вовсе не стесняется в выражениях.

«Да что вы?! Перебьетесь! Другие дети ни копейки не получили!И они ни чем не хуже детей от 0 до 16.! Я про дитей 16,17,18 лет. Им тоже помощь нужна на много больше чем детям с 0, и есть они хотят на много больше,и учатся,и одеваться надо.Оборзел народ и так две вып латы выдали», – написала она.

«Губа не треснет? Нарожали, а теперь денег просят. На работу все идите и зпоабатывайте. Президент вам ничего не должен», – поделилась мнением ещё одна читательница Наталья. Её тезка написала как отрезала: «Читать тошно. Фу, попрошайки».

Напомним, ранее сообщалось, что детский омбудсмен Новосибирской области подготовит обращение к губернатору Андрею Травникову о возможности назначения выплат детям от 16 до 18 лет.