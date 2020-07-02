Выплата 10000: в Новосибирской области в июле пособие перечислили почти на 320 тысяч детей

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Путинские 10 000 рублей в июле перечислили родителям детей до 16 лет; деньги; такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми.

По данным на 9 июля в Новосибирской области единовременное выплаты 10 тысяч рублей перечислены родителям более 318 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, данная мера социальной поддержки стала первой в России, которая была отработана по принципам социального казначейства без сбора дополнительных документов и подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной выплатой. В июле возрастные рамки получателей выплаты расширили — пособие положено детям в возрасте от 0 до 16 лет.

По данным Отделения Пенсионного Фонда РФ по Новосибирской области, ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на детей в возрасте от 0 до 3 лет перечислены 30,5 тысячам семей в апреле, 40,5 тысячам родителей в мае и 37,5 тысячам семей региона в июне текущего года. Напомним, что право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября. Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми.

По информации министерства труда и социального развития, количество получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет на сегодняшний день составляет порядка 47,4 тысяч человек. Размер пособия – 6 018,5 рублей, и право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума на человека – 11 738,0 рублей. Пособие назначается как по заявлению, которое можно подать через Госуслуги, отделения МФЦ и центры социальной поддержки населения, так и в беззаявительном порядке. Количество принятых документов от жителей Новосибирской области – более 112 тысяч.

Еще одной мерой социальной поддержки семей с детьми, действующей на территории Новосибирской области – выплатой безработным на каждого несовершеннолетнего ребенка – воспользовались более 10 тысяч жителей региона. Размер доплаты составляет 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Подробную информацию о выплатах можно получить в памятке, которая опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082 и Отделения Пенсионного Фонда РФ по Новосибирской области 8(383) 229-19-49.

Напомним, родители детей просят президента перечислить выплату 10 000 и в августе.