За сутки ещё 224 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

С начала пандемии в Алтайском крае заразились более 5 тысяч человек; среди заболевших 523 ребёнка.

В Алтайское крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 224 человек. Всего в регионе выявлено 5 121 случай заболевания COVID-19, сообщил местный оперштаб.

«За прошедшие сутки в регионе заболели 224 человека, выздоровели 88 пациентов, зарегистрировано четыре смертельных случая. Всего в крае инфицирован 5121 человек, из клиник края выписали 3567 выздоровевших, продолжают лечение 1437 человек», – говорится в сообщении оперштаб.

За всё время эпидемии унёс жизни 117 человек. К аппаратам ИВЛ в больницах региона подключены 29 больных, 91 человек находится в реанимации.

Напомним, 8 июля власти Алтайского края объявили, что ужесточат ограничительные меры.





