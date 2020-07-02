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Замена водительских прав в 2020 году: изменения в связи с коронавирусом

сегодня 06:38

Фото Pixabay.com

До конца 2020 года замена водительских прав в России будет происходить по временным правилам; они утверждены приказом МВД и предусматривают специальный порядок в связи с пандемией коронавируса.

Водительские удостоверения, срок замены которых наступил в период с 1 февраля по 15 июля, можно переоформить до конца года. Для замены прав, чей срок действия истекает после 15 июля, применяется общий порядок по Приказу МВД № 995.

Как заменить права в 2020 года: все изменения

В период пандемии коронавируса заменить документы с истекшим сроком было практически невозможно, так как все государственные ведомства прекратили личный прием граждан. Поэтому было принято решение об автоматическом продлении паспортов, водительских прав, ряда других документов. Срок автоматического продления истекает 15 июля, после чего документы нужно обменять.

Для водительских прав, чей срок действия истек в период с 1 февраля по 15 июля, временный порядок замены утвержден Приказом МВД № 410: за заменой водительских прав нужно обратиться не позднее 31 декабря 2020 года.

  • заявление на замену прав можно подать через Госуслуги, после чего придет уведомление с датой и временем приема;
  • за заменой прав можно обратиться непосредственного в ГИБДД, однако нужно учитывать специальный график и часы личного приема (это можно уточнить на сайте ГИБДД, по телефонам инспекции);
  • процесс оформления и выдачи прав максимально упрощен, а готовый бланк будет выдан сразу после проверки документов, фотографирования и проставления подписи.

Для замены прав, чей срок истекает после 15 июля, действует аналогичный порядок. Однако за новым бланком удостоверения нужно обратиться до истечения срока действия, иначе документ утратит силу. Перечень документов для обмена прав не изменился. В него входит старый бланк, паспорт, справка об отсутствии медицинских противопоказаний, платежка об оплате госпошлины.

Автор:
Олеся Сметанникова

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