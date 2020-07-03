Замуж за 15 000 рублей: суд в Новосибирске "развёл" гражданина Таджикистана с русской женой

ФОТО PIXABAY.COM

Фиктивный брак заключил гражданин Таджикистана с жительницей Новосибирска; за услугу новоиспечёный супруг заплатил женщине 15 тысяч рублей.

Прокуратура Новосибирской области добилась признания фиктивным брака между уроженцем Таджикистана и гражданкой России. Пара расписалась, чтобы мужчина мог обойти запреты миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Там уточнили, что со слов новобрачной, в сентябре 2019 года на Центральном рынке к ней подошел гражданин республики Таджикистан и предложил за 15 тысяч рублей заключить брак. Вскоре пара узаконила отношения в ЗАГСе Калининского района Новосибирска.

"При таких обстоятельствах и признаках фиктивности заключённого брака, направленного на преодоление административного барьера в сфере миграционного законодательства, прокуратура обратилась с иском в суд", — уточнили в ведомстве.



Первомайский районный суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры, после чего межнациональный союз был признан недействительным.

Напомним, ранее Новосибирскстат назвал самый популярный для вступления в брак возраст.