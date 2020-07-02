Жертвы COVID-19: в России умерли 10 843 больных коронавирусом

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

176 летальных исходов пациентов с коронавирусом зафиксировали в России за последние сутки; с начала пандемии погибли 10 843 человек.

Ещё 176 пациентов с COVID-19 умерли в инфекционных стационарах страны за минувшие сутки. Об этом 9 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

По данным на 9 июля, в стране выявлено 6 509 новых случаев коронавируса.